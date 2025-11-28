Дело брата и племянника Гарегина II передано в суд

Следственный комитет Армении завершил расследование уголовного дела в отношении брата и племянника Католикоса Всех Армян Гарегина II и направил материалы в суд.

Об этом пишет «Грапарак».

Дело, возбужденное на основании заявления одного человека, оперативно поступило в суд общей юрисдикции Армавирской области и передано судье Геворгу Манукяну.

По данным следствия, задержание родственников Католикоса последовало после заявления члена партии «Республика», входящей в коалицию с правящей Коммунистической партией. Кандидат на пост мэра Вагаршапата Арутюн Мкртчян сначала сообщил в соцсетях, что брат и племянник католикоса препятствовали предвыборной кампании в селе Воскеат. После этого один из его соратников обратился в полицию, что и стало основанием для возбуждения дела.

Официальные комментарии стороны защиты пока отсутствуют. Судебное разбирательство начнётся после назначения даты слушаний.