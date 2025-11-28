Более тысячи нарушений выявлено в ходе таможенных проверок на воздушном транспорте за полгода

В результате таможенных проверок за первые 6 месяцев этого года выявлено 1234 административных правонарушения, 54 факта преступлений.

Как передает корреспондент 1news.az, об этом в ходе медиатура представителей СМИ в Главное таможенное управление на воздушном транспорте заявил начальник отдела организации Службы Эльшан Сафарли.

Он сообщил, что за этот период пресечено незаконное перемещение в страну денежных средств в размере 261 412 долларов США, 21 728 евро и 100 000 фунтов стерлингов.