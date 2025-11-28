Свыше 1 млн единиц багажа доставлено в страну воздушным транспортом за полгода

В течение первых 6 месяцев 2025 года в страну прибыло 12 322 авиарейса.

Как передает корреспондент 1news.az, об этом в ходе медиатура в Главное таможенное управление на воздушном транспорте заявил начальник отдела организации Службы Эльшан Сафарли.

По его словам, за первые 6 месяцев 2025 года 1 658 738 пассажиров прибыли в страну воздушным транспортом на 12 322 авиарейсах:

«За этот период объем перевезенного багажа составил 1 305 239 единиц. За тот же период из страны было отправлено 1 597 009 пассажиров на 12 331 авиарейсе, а количество перевезенного багажа составило 1 177 893 единицы».