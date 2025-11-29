 В сеть попали редкие архивные кадры Таира Салахова - ФОТО | 1news.az | Новости
В сеть попали редкие архивные кадры Таира Салахова - ФОТО

Феликс Вишневецкий16:00 - Сегодня
Сегодня день рождения народного художника Азербайджана, академика, одного из крупнейших представителей «сурового стиля» в живописи - Таира Салахова.

В честь этой даты его дочь, известный скульптор Айдан Салахова, поделилась на своей странице в Facebook архивными фотографиями из личного семейного архива. Снимки охватывают разные годы жизни художника - от ранних периодов творчества до более поздних этапов.

Особое внимание привлек тот факт, что значительная часть опубликованных кадров была представлена публике впервые - многие фотографии ранее не демонстрировались в открытом доступе и хранились в семейном архиве.

Публикация вызвала живой отклик среди пользователей соцсети - подписчики делятся воспоминаниями о Таире Салахове, которого не стало в мае 2021 года, и благодарят за редкие кадры.

