Испания пригрозила бойкотом «Евровидения-2026» из-за участия Израиля

Глава испанской телерадиокомпании RTVE Хосе Пабло Лопес подтвердил, что Испания не будет участвовать в «Евровидении-2026», если Израилю разрешат выступать на конкурсе.

В RTVE заявляют, что причиной такого решения стали обвинения в серьёзных нарушениях международного гуманитарного права и недовольство возможным политическим влиянием на конкурс, сообщает 1news.az со ссылкой на Euronews.

По словам Лопеса, израильская сторона в последние годы использовала площадку «Евровидения» как инструмент политического позиционирования, что противоречит правилам конкурса.

Также он напомнил, что к другим странам ранее применялись жёсткие меры за вмешательство политики в конкурс, и призвал руководство Европейского вещательного союза (EBU) к единым стандартам.

Окончательное решение может быть принято на ассамблее EBU 4–5 декабря, где обсудят участие Израиля. Напомним, что Испания входит в число крупнейших финансовых участников «Евровидения» и имеет большое влияние на организацию конкурса.