Почему азербайджанские и армянские фуры простаивают на грузинской границе? Взгляд из Баку и Еревана

Сообщения о возникших в последние дни проблемах с транзитом азербайджанских грузов через территорию Грузии вызывают закономерные вопросы и усиливают озабоченность участников перевозок.

На этом фоне все чаще звучат предположения о возможном создании искусственных препятствий для движения товаров.

По имеющейся информации, на грузинских таможенных пунктах без каких-либо официальных объяснений задерживаются грузовые автомобили, перевозящие из Азербайджана в Европу экспортные и транзитные грузы. Эти сообщения основаны на жалобах самих водителей, которые утверждают, что столкнулись с задержками без четко обозначенных причин, а сроки проверки документов необоснованно растягивались до нескольких недель. Попытки получить разъяснения, по их словам, приводили либо к уклончивым ответам, либо к некорректному обращению со стороны таможенных служащих и представителей полиции.

Тем временем, на грузино-армянской границе эта проблема наблюдается уже продолжительное время, однако в последние дни очереди из армянских грузовиков значительно выросли. По данным грузинской стороны, задержки не связаны с политическими факторами: речь идёт об усиленных проверках, технических процедурах и высокой нагрузке на пункт пропуска. Тем не менее в Армении ситуация вызывает обеспокоенность, поскольку простаивающие фуры приводят к финансовым потерям для перевозчиков и создают риски срыва сроков поставок. Ряд СМИ и экспертов представляют задержки как препятствия для армянского бизнеса, подчёркивая, что простаивание фур наносит удар по экспортёрам и логистическим компаниям. Некоторые комментаторы высказывают предположение, что усиленные проверки могут иметь неформальный характер и создавать давление на армянских перевозчиков.

Дополнительное напряжение вносит и общее увеличение транзитной активности в регионе. Пропускная способность КПП остаётся ограниченной, поэтому любая дополнительная нагрузка моментально становится критичной и приводит к новым заторам.

Комментарии водителей из Азербайджана:

«Я простой водитель, перевожу автомобили в Литву. Меня развернули с таможенно-пропускного пункта Лагодехи, признавшись, что никаких проблем с документацией нет, просто надо ждать. Стою здесь уже 20 дней. Нас мучают, очень грубо обращаются без внятных причин - и полиция, и сотрудники таможни. Я работаю [на маршруте] 5-6 лет, впервые с таким сталкиваюсь», - сказал водитель Низамеддин Мирзоев в интервью Азербайджанскому государственному телевидению - AzTV.

«С нами обращаются очень грубо, агрессивно. Я не знаю грузинского языка. Знаю русский, но, когда спрашиваю что-то на русском у дорожной полиции или таможенника, они не отвечают и не предоставляют переводчика – с нами говорят грубо, на повышенных тонах», - отметил водитель Вусал Фаргани.

«В конечном итоге, эти искусственные препятствия приводят к тому, что наши европейские клиенты отказываются с нами работать», - добавил водитель Парвин Гасанов.

Налоговая служба Министерства финансов Грузии, в свою очередь, заявляет, что таможенные процедуры проводятся в особом режиме в связи с ростом грузопотоков для обеспечения бесперебойной обработки транспорта и грузов: «Для обеспечения непрерывности международного грузового движения Таможенная администрация Грузии поддерживает интенсивную связь со своими партнерскими ведомствами в Турции, Азербайджане и Армении». По утверждению ведомства, с момента вступления в силу международных санкций, грузы, следующие транзитом через Грузию и экспортируемые из страны, строго контролируются с целью предотвращения перемещения российских или белорусских товаров в страны, подпадающие под санкции, или наоборот.

Как видно, сложившаяся ситуация формирует негативный фон вокруг функционирования транзитного коридора и требует глубокого анализа причин происходящего. Что именно лежит в основе задержек - обычные технические сбои, бюрократические проволочки, искусственные препятствия или же возможный внешний фактор? С этим вопросом 1news.az обратились к политологам из Баку и Еревана.

Политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

«Мы, конечно, не хотели бы усматривать в действиях грузинской стороны внешнего следа. Тем более что наши отношения с Грузией - самодостаточные и независимые от внешнего влияния. Поэтому они всегда и считались устойчивыми.

Однако в последнее время многие эксперты и даже представители отдельных политических кругов настойчиво продвигают мысль о том, что нынешние действия грузинской стороны, грузинских властей в отношении водителей азербайджанских большегрузых автомобилей могут быть продиктованы влиянием внешнего фактора. И, к большому сожалению, события развиваются таким образом, что в достаточной степени аргументированно опровергнуть эти предположения пока не получается.

Почему? Потому что с точки зрения обычной логики грузинские власти должны были бы быть заинтересованы в бесперебойной, беспрепятственной работе этого коридора, в том, чтобы таможенное оформление грузов осуществлялось в строгом соответствии с установленными графиками, а эффективность транзита - не подвергалась никаким сомнениям. Это повышает транзитную устойчивость самой Грузии и позволяет усиливать эффективность азербайджано-грузинского участка транспортного маршрута Восток-Запад.

Однако грузинские власти делают все, чтобы опровергнуть это утверждение, подвергнуть сомнению эффективность данного транспортного коридора - по крайней мере, в сегменте автомобильного сообщения. И это, естественно, может рассматриваться как «подарок» тем странам, которые рассматривают данный маршрут как конкурентный для себя.

Исходя из этой логики, можно сделать вывод, что да, вне зависимости от того, действуют ли грузинские власти по указке извне или нет, но их действия точно совпадают с интересами стран, которые хотят снизить привлекательности этого маршрута.

Почему грузинские власти так поступают - я не понимаю. Очень многие полагают, что это делается потому что Грузия может быть обеспокоена перспективами реализации Зангезурского коридора. Хотя, как страна, испытывающая обеспокоенность реализацией каких-то альтернативных транспортных коммуникаций, может ухудшать собственное транзитное положение? Ведь тем самым, она, наоборот, повышает привлекательность альтернативных маршрутов. Словом, здесь очень много неясностей. Опять же, к этим неясностям добавляется то, что грузинская сторона до сих пор не предоставила внятного объяснения происходящего.

Почему-то в прежние годы таких явных проблем не возникало. В чем дело? Что случилось за последние месяцы? Что происходит?..

Кстати говоря, эти сложности стали проявляться после подписания Вашингтонских соглашений, в том числе, предусматривающих формирование «маршрута Трампа» на армянском участке Зангезурского коридора. Так что, здесь тоже прослеживается определенная логика, а то как так получается, что до августа никаких проблем не возникало, а начиная с конца августа и далее - в сентябре, октябре, ноябре и декабре – они появились и сохраняются. Что это - ответ на «коридор Трампа»? Если да, то это очень нехороший, недальновидный, и контрпродуктивный ответ.

Опять же, я не знаю, в чем заключается логика грузинских властей, но вышеозначенные примеры свидетельствуют о том, что она выглядит очень недальновидной, пагубной и наносящей вред собственным интересам.

Я уже не говорю про интересы Азербайджана и, кстати говоря, про интересы грузоперевозчиков из других стран. Я прежде всего говорю о грузинских интересах, о том ударе, который нанесли им действия собственных властей, и с точки зрения логики это остается трудно объяснимым.

В числе выдвигаемых объяснений встречается и версия, что усиленный досмотр грузов и возникающие задержки связаны с подозрениями в возможных попытках перевозчиков незаконно провозить наркотические средства через территорию Грузии. Но хотел бы повторить, что ранее таких подозрений почему-то не возникало. С другой стороны, сами грузинские власти об этом ничего официально не говорят - ведь понятно, что не могут все эти многочисленные фуры перевозить наркотики. Было бы абсурдно такое предполагать.

В случае же обнаружения наркотических средств в каком-либо автомобиле необходимо поставить в известность соответствующую сторону и придать этому факту широкую огласку с тем, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. И, надо сказать, что за последние несколько месяцев не поступало ни одного сообщения о том, что в результате проверок были выявлены факты перевозки наркотических средств или такие попытки. Следовательно, эта версия тоже абсолютно бессодержательна и не имеет никаких оснований.

Очень хочется надеяться, что ситуация полностью разрешится до конца года и не повторится в будущем. И очень хочется надеяться, что здравый смысл, простая логика развития транспортных коридоров подскажут грузинским властям путь к разрешению проблемы. В противном случае, грузоотправители, получатели товаров и заказчики ждать не будут. Они начнут рассматривать другие возможные варианты для обхода грузинской территории.

Благо, сегодня в регионе созданы условия, позволяющие перенаправлять транзитные потоки через Азербайджан в другие направления. В последние месяцы активизировались работы по развитию различных транспортных магистралей, связывающих Азербайджан с соседними странами. А если кто-то хотел протестировать таким образом транзитные возможности Азербайджана, то это не совсем удачная попытка. Тем более что в данном случае соседние с Азербайджаном страны - конечно, в сотрудничестве с Азербайджаном - скорее всего, смогут предложить альтернативные варианты транзита.

Сегодня Грузия продолжает оставаться основным связующим звеном между нашим и черноморским регионом, Турцией. Хочется надеяться, что так оно и будет впредь.

Однако, если ситуация не изменится кардинальным образом, то Азербайджан, вероятно, будет вынужден переоценить ее и принять соответствующие меры, что мы сделаем с большой неохотой. Но, если текущие события будут продолжаться, то нам, к сожалению, не останется другого выбора».

Эксперт Центра исследований политики безопасности Самвел Меликсетян:

«Данные факты действительно имеют место быть. Вначале ограничения на транзит были введены только в отношении определенных видов продукции. Замедление работы КПП на армяно-грузинской границе, усложнение процедуры въезда пассажирского транспорта и прочие трудности создали среди армянских водителей убеждение, что эти проблемы и препоны создаются искусственно.

Сообщения же аналогичного характера из Азербайджана позволяют предположить, что речь может идти об искусственных препятствиях.

Причины подобной политики могут скрываться как в вопросах двусторонних отношений с каждой из стран, так и новых региональных инициативах, связанных с армяно-азербайджанской нормализацией, таких как TRIPP. Грузинская сторона с начала конфликта между странами стала обладательницей монополии на транзит грузов из Армении и в Россию, и в Европу, а из Азербайджана - в Турцию и Европу. Также из западной части Азербайджана (Гянджа, Газах и др.) грузовые и пассажирские потоки в Россию было удобнее осуществлять через Грузию.

Открытие новых региональных коммуникаций после урегулирования армяно-азербайджанских отношений, безусловно, сильно ударит по этой роли Грузии, поскольку у Армении появится новая альтернатива транзита через Азербайджан (до окончательного закрытия железной дороги между Арменией и Азербайджаном в 1992 году основной грузопоток в Армению шел по железной дороге через территорию Азербайджана, грузинская линия железной дороги использовалась преимущественно для пассажирских перевозок), а у Азербайджана - через Армению.

Расположение Армении, Турции и Азербайджана на одной географическое широте делает коммуникации через эти страны наиболее оптимальными по линии Запад-Восток. Например, нет более короткой дороги между Карсом и Баку, чем через территорию Армении. И в случае открытия границ и коммуникаций между тремя странами грузинское направление потеряет существенную часть своего потока. Полагаю, что этим можно объяснить причины беспокойства грузинской стороны. Другое объяснение может заключаться в ухудшении отношений Грузии с ЕС и США на фоне улучшения отношений Армении и Азербайджана с ними же. Как следствие, улучшаются российско-грузинские отношения.

В любом случае, то, что конфликт между Арменией и Азербайджаном обеспечивал монополию Грузии, было аномалией, и модель взаимодействия трех стран Южного Кавказа не может строиться на извлечении выгод одной из сторон из конфликта между двумя другими государствами региона, или предположении, что прежнее положение должно продолжаться и в будущем.

Грузия, Армения и Азербайджан могут работать над поиском совместных решений, учитывающих интересы всех стран региона. Одновременно с этим также важно, чтобы Армения и Азербайджан начали работать над активизацией процесса установления прямого транспортного сообщения. Если для восстановления железнодорожных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном требуется много времени, восстановление автомобильного сообщения (грузового) требует всего лишь ремонта нескольких километров дороги на участках Иджеван-Газах и Ерасх-Садарак. Армянская сторона также предложила открыть транзит из Турции в Азербайджан по своей территории, что, после открытия КПП Акьяка-Ахурян и Каян-Газах может создать самую короткую и быструю связь между странами».