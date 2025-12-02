В Германии похитили 20 тысяч патронов

В Германии неизвестные похитили из грузовика около 20 тысяч патронов, которые предназначались бундесверу.

Об это сообщает Der Spiegel.

Кража произошла в ночь на 25 ноября. Уточняется, что водитель оставил грузовик на неохраняемой парковке около города Бург. Всего было украдено около 10 тысяч боевых патронов для пистолетов, почти столько же холостых патронов для автоматов, а также дымовые снаряды.

Пропажу обнаружили на следующий день. В настоящее время полицейские совместно с представителями Вооруженных сил ФРГ проводят расследование.

