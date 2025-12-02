 В Германии похитили 20 тысяч патронов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Германии похитили 20 тысяч патронов

First News Media09:02 - Сегодня
В Германии похитили 20 тысяч патронов

В Германии неизвестные похитили из грузовика около 20 тысяч патронов, которые предназначались бундесверу.

Об это сообщает Der Spiegel.

Кража произошла в ночь на 25 ноября. Уточняется, что водитель оставил грузовик на неохраняемой парковке около города Бург. Всего было украдено около 10 тысяч боевых патронов для пистолетов, почти столько же холостых патронов для автоматов, а также дымовые снаряды.

Пропажу обнаружили на следующий день. В настоящее время полицейские совместно с представителями Вооруженных сил ФРГ проводят расследование.

Источник: Lenta.ru

Поделиться:
290

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента ОАЭ

Общество

На борту самолетов AZAL обновлена система мультимедийных развлечений

Политика

Еврокомиссар оптимистична относительно мира между Арменией и Азербайджаном

Общество

Для кафе и ресторанов введут налоговые льготы за безналичные платежи

В мире

Армения и ЕС подпишут в Брюсселе новую повестку партнерства

У берегов Турции атаковали шедший из России танкер

Саакашвили обвинил власти Грузии в порче отношений не только с Западом, но и ближайшими соседями

Трамп пригрозил Гондурасу

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Стала известна причина смерти семьи Бёджек в стамбульском отеле

Депутат Рады заявил, что Ермак выехал в расположение сил беспилотных систем

Нидерланды первые в мире искоренили проблему бездомных собак

Путин отреагировал на утечку разговора Уиткоффа и Ушакова

Последние новости

На борту самолетов AZAL обновлена система мультимедийных развлечений

Сегодня, 12:10

Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса - ФОТО

Сегодня, 12:05

Еврокомиссар оптимистична относительно мира между Арменией и Азербайджаном

Сегодня, 12:03

Для кафе и ресторанов введут налоговые льготы за безналичные платежи

Сегодня, 12:00

«Это не ваше дело»: Публичное насилие над детьми как социальная проблема

Сегодня, 11:57

Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Лаоса

Сегодня, 11:53

Банк ABB удостоен премии «Сделка года»!

Сегодня, 11:50

Ульви Мехтиев: За 7 месяцев к порталу публичных данных ASAN обратились 7 тысяч пользователей

Сегодня, 11:47

Марта Кос: Ведутся переговоры с США и Азербайджаном о возможности участия ЕС в TRIPP

Сегодня, 11:40

Ульви Мехтиев: Координация в сфере искусственного интеллекта имеет стратегическое значение для государства

Сегодня, 11:38

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента ОАЭ

Сегодня, 11:34

Народный поэт Нариман Гасанзаде находится в реанимации

Сегодня, 11:30

Государственное учреждение, созданное по решению Васифа Талыбова, ликвидировано

Сегодня, 11:23

В Университете АДА проходит международная конференция на тему «Роль университетов в зеленой энергетике и устойчивом развитии» - ФОТО

Сегодня, 11:17

550 потребителей временно останутся без газа в Сумгайыте

Сегодня, 11:10

В Баку 15-летней девушке наложили 11 швов после инцидента в «доме страха» - ВИДЕО

Сегодня, 11:08

В Азербайджане представили платформу искусственного интеллекта ASAN AI Hub

Сегодня, 11:05

Армения и ЕС подпишут в Брюсселе новую повестку партнерства

Сегодня, 11:03

В Баку мужчина скончался от отравления угарным газом

Сегодня, 11:00

В Гяндже изъяли оружие, спрятанное осужденным до ареста

Сегодня, 10:57
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30