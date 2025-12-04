Байрамов и Каллас обсудили расширение сотрудничества в сфере энергобезопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

Как сообщает 1news.az, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Cтороны рассмотрели повестку сотрудничества Азербайджан-ЕС, приветствовали положительную динамику в контактах на высоком уровне и обсудили расширение сотрудничества в сферах энергетической безопасности, транспорта и связи, торговли и зеленого перехода.

Джейхун Байрамов проинформировал К.Каллас о текущей региональной ситуации и предоставил подробную информацию об усилиях Азербайджана по продвижению устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.

Pleased to meet with @kajakallas, EU High Representative for Foreign Affairs & Security Policy / Vice-President of the European Commission on the margins of the 32nd Ministerial Council meeting of #OSCE in Vienna.



Held a comprehensive exchange on the current state & future… pic.twitter.com/VXjF6QILtG — Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) December 4, 2025