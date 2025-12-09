В Азербайджане ожидаются ливни

На Абшеронском полуострове и в городе Баку с вечера 9-го до полудня 11 декабря ожидаются ливневые дожди, которые местами могут стать интенсивными.

Как сообщает 1news.az, об этом распространила предупреждение Национальная гидрометеорологическая служба.

Отмечается, что завтра в течение дня местами вероятны непрерывные и сильные осадки. В связи с ожидаемыми интенсивными и сильными дождями не исключаются случаи подтопления на некоторых территориях.

В районах Азербайджана с вечера 9-го до вечера 11 декабря сохранится погода с перерывами в осадках; в горных районах ожидается снег. Местами осадки будут носить ливневый, интенсивный характер, а в некоторых частях Губа-Гусарского, Центрально-Аранского и Лянкяран-Астаринского регионов дожди могут еще более усилиться.

Предполагается повышение водности в реках, а также вероятность прохождения кратковременных селей по некоторым горным рекам.