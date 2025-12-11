 На судебном процессе по делу граждан Армении сторонам предоставлена возможность воспользоваться правом на реплику | 1news.az | Новости
First News Media15:23 - Сегодня
11 декабря в Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сторонам была предоставлена возможность воспользоваться правом на реплику.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев в своем выступлении сначала затронул часть, посвященную оспариванию роли обвиняемого в преступном сообществе.

Он напомнил, что, по мнению стороны защиты, преступное сообщество, исходя из мирового опыта, создается с целью совершения преступлений. По словам прокурора, поддерживающего государственное обвинение, представленные в суде доказательства подтвердили, что упомянутые преступные группы начали формироваться за несколько лет до начала первой Карабахской войны: «Действительно, представленные доказательства установили, что эти группы поддерживались и вооружались руководством Армении. Однако позже мы убедились, что лидеры и члены этих вооруженных групп занимали важные политические и военные «посты» в незаконном образовании, созданном на оккупированных территориях Азербайджана, и в Армении.

То есть эти группы не были случайными, произвольными объединениями и впоследствии стали частью преступной армии, оккупировавшей территории Азербайджана. Что касается обвиняемых, то, например, Давид Манукян был членом Шушинского батальона, а Давид Ишханян — командиром 28-го «Мартунинского» батальона. Именно эти и другие батальоны представляли собой переименованную, более организованную и милитаризированную форму вышеупомянутых незаконных формирований».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

