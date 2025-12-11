В связи с Днем памяти Гейдара Алиева на ряде дорог будут введены ограничения

В связи с Днем памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева движение транспорта на некоторых улицах и проспектах будет ограничено, а направления движения изменены.

12 декабря с 08:00 и до окончания церемонии будет полностью ограничено движение автомобилей на улицах, пересекающихся и примыкающих к проспекту Парламента. Ограничение движения осуществляется с целью обеспечения комфортного, беспрерывного и безопасного передвижения граждан, которые придут почтить память Гейдара Алиева. В связи с этим движение всех транспортных средств будет ограничено и перенаправлено с пересечения улицы Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, пересечения круга Микаила Мушфига и проспекта Метбуат, улицы Мехти Гусейна перед зданием Телетеатра, а также с пересечения улиц Иззета Набиева и Аббасгулу Аббасзаде (то есть с задней части административного здания Милли Меджлиса) в направлении проспекта Парламента – Аллеи почетного захоронения.

Водителям рекомендуется по возможности меньше использовать личные автомобили в этом направлении и отдавать предпочтение общественному транспорту.