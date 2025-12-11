Арестованы 5 сотрудников ГТК - ОБНОВЛЕНО

Еще трое сотрудников Государственного таможенного комитета были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Как передает АПА, в отношении сотрудников комитета Заура Гашимова, Фарруха Хагвердиева и Фариза Магеррамова судом была избрана мера пресечения.

Задержаны сотрудники Главного таможенного управления морского транспорта и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета Гейдар Эйвазов и Тамерлан Ахундзаде.

Согласно информации, полученной AПA, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Им предъявлены обвинения по статьям 206.4, 213-1.2.2, 213-1.2.3 и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями).

