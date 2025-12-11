МЧС сделало заявление о пропавших в Астаре рыбаках - ВИДЕО

Министерство чрезвычайных ситуаций АР сделало официальное заявление о пропавших в Астаре рыбаках.

В заявлении отмечается, что поиски А.Гасанова (1999 г.р.) и Т.Гасанова (1997 г.р.), которые предположительно, пропали в Каспийском море 9 декабря вблизи села Шахагач Астаринского района, а также Т.Султанова (1992 г.р.), который, как предполагается, утонул в море 27 сентября, продолжаются.

Активные поисковые мероприятия проводятся с привлечением вертолёта Авиационного отряда МЧС, сил Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на водах, Службы спасения особого назначения и Южного регионального центра.

