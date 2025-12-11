Али Гаджизаде получил награду Millionaire Concept за вклад в развитие PR в Азербайджане и за его пределами - ФОТО

На торжественной церемонии в Баку предприниматель, известный специалист по стратегическим коммуникациям и PR Али Гаджизаде был удостоен премии Millionaire Concept в номинации «Трансформативный Вклад в PR индустрию» (Transformative Contributions to PR Industry).

Эта награда ставит Гаджизаде в один ряд с узким кругом бизнес-лидеров и инноваторов, чьи достижения признаны изменившими целые индустрии. Церемония, прошедшая 1 декабря в отеле Fairmont Baku, собрала гостей и предпринимателей из Африки, США, Европы, Ближнего Востока и стран постсоветского пространства, подчеркнув международный характер события и глобальный охват его деловой сети.

Millionaire Concept, основанный азербайджанским предпринимателем Агилем Мамиевым, представляет собой закрытый клуб по членству и бизнес-платформу, которая входит в число эксклюзивных клубов и известна проведением бизнес мероприятий на высоком уровне в сотрудничестве с международными брендами и люксовыми марками. Премии проекта вручаются тем, кто сумел трансформировать свои отрасли или внести в них значимые инновации. Кандидаты в каждой номинации отбираются из достаточно большого пула уже состоявшихся профессионалов на национальном и отраслевом уровнях, после чего только немногие выходят в финал и становятся лауреатами.

«Наши награды — это не конкурс популярности, — отметил в приветственном выступлении основатель и президент Millionaire Concept Агиль Мамиев. - Каждый год, для церемонии награждения мы запускаем строгий многоуровневый отбор, который начинается с широкого списка ключевых фигур в каждой стране и каждой сфере. После независимого скрининга, проверок благонадёжности и консультаций с международными партнёрами до финального этапа доходят лишь единицы. Нас интересуют люди, которые не просто добились успеха, но реально двигают свои индустрии вперёд».

Уровень конкуренции на платформе Millionaire Concept наглядно демонстрируют и другие недавние лауреаты. Среди них Александр Орлов, основатель и председатель совета директоров Bulldozer Group, более двадцати лет работающий в глобальном секторе гостеприимства и за последние тринадцать лет превративший Bulldozer в одного из лидеров рынка премиальной ресторанной и гостиничной индустрии. Ещё один пример, Его Высочество Али Ахмед Динар, 30-й султан Исламского султаната Дарфур, династии с более чем 500-летней историей. Помимо наследственного титула, он является одной из ключевых национальных фигур Судана: основателем и председателем совета директоров Dinar Holding Group в Турции и Кении, председателем попечительских советов университета Бакт аль-Рида и Исламского комплекса султана Али Динара, а также куратором музея султана Али Динара и связанных с ним фондов.

В финансовой сфере можно указать итало-швейцарского банкира Кристофера Аллео, который является генеральным директором iSwiss Bank. Он был удостоен премии Millionaire Concept Award 2025 в Баку за вклад в модернизацию международного банкинга и трансграничных денежных переводов, создав быстрорастущую сеть цифровых финансовых сервисов и получив признание Forbes за инновации в финансовом мире.

На этом фоне премия в номинации «Трансформативный Вклад в PR индустрию» была вручена Али Гаджизаде, что подчеркнуло его двойную роль, как практикующего специалиста и как теоретика современной индустрии PR и коммуникаций. Уроженец Баку 1984 года рождения, сегодня он базируется в столице США, Вашингтоне и является основателем и генеральным директором Hajizade Group в Азербайджане созданной им в 2012 году и по результатам независимых маркетинговых исследований признанной ведущим PR-агентством Азербайджана по итогам 2023 года.

В США он также руководит агентством Sawol Communications, специализирующимся на сложных коммуникационных задачах и антикризисном управлении репутацией для клиентов из США, Ближнего Востока, Центральной Азии и Южного Кавказа. Али Гаджизаде является членом Американского Общества по связям с общественностью (Public Relations Society of America, PRSA), является старшим членом Ассоциации электронной коммерции и цифрового маркетинга (E-Commerce & Digital Marketing Association, ECDMA), а также членом базирующейся в Лондоне Ассоциации по связям с общественностью и коммуникациям (Public Relations and Communications Association, PRCA) — крупнейшей в мире профессиональной организации для специалистов по связям с общественностью.

Помимо практической, ориентированной на бизнес стороны своей деятельности, Али Гаджизаде регулярно выступает в роли теоретика, публикуя статьи в профильных и академических изданиях, а также читая лекции и проводя семинары и тренинги. Он известен как автор уникальной методики в области кризисных коммуникаций.

Автор: Камала Аллахвердиева