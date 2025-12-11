Мария Корина Мачадо, удостоенная Нобелевской премии мира, была встречена овациями в Осло - ВИДЕО

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, удостоенная Нобелевской премии мира, прибыла в Осло и в ночь на 11 декабря впервые за долгое время появилась на публике.

Как отмечает DPA, Мачадо прилетела в норвежскую столицу спустя несколько часов после церемонии вручения премии. Награду в мэрии Осло от имени политика получила её дочь - Ана Корина Соса Мачадо, передает 1news.az.

На опубликованных ранним утром 11 декабря видеокадрах видно, как Мачадо выходит на балкон отеля Grand Hotel и приветствует собравшихся сторонников. Те исполнили национальный гимн Венесуэлы и скандировали: «Libertad, libertad!» («Свобода, свобода!»), а Мачадо присоединилась к ним.

Это стало её первым публичным появлением с января. В интервью Би-би-си политик, несколько месяцев скрывавшаяся на родине, заявила, что осознаёт все «риски», связанные с поездкой в Норвегию.