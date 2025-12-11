 Еврокомиссия подаст в суд на четыре страны ЕС | 1news.az | Новости
Еврокомиссия подаст в суд на четыре страны ЕС

First News Media15:53 - Сегодня
Еврокомиссия подала в Суд Евросоюза на Португалию, Румынию, Ирландию и Польшу за различные нарушения правил союза, говорится в опубликованных заявлениях на сайте ЕК.

В двух заявлениях Еврокомиссия сообщила, что подала в Суд ЕС иски против Португалии на том основании, что эта страна не проводит надлежащую оценку проектов, которые могут оказать значительное воздействие на участки общеевропейской сети особо охраняемых природных территорий Natura 2000, а также не соблюдает правила ЕС в области очистки городских сточных вод.

Еврокомиссия также сообщила, что подала иски против Румынии за несоблюдение обязательств ЕС по контролю загрязнения воздуха, против Ирландии - за нарушение правил ЕС в области очистки городских сточных вод и против Польши - за некорректную транспозицию норм, касающихся процессуальных прав.

Источник: РИА Новости

