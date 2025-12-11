Джонни Депп может сыграть главную роль в адаптации «Мастера и Маргариты»

Джонни Депп возглавит продюсерскую команду первой в истории англоязычной адаптации культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и может исполнить в ней главную роль.

Проект реализуется при участии собственной кинокомпании Деппа IN.2 Film, а также продюсеров Светланы Дали и Грейс Лох.

Они совместно с Деппом, Стивеном Дойтерсом и Стивеном Малитом будут курировать производство фильма.

На данный момент режиссёр проекта ещё не объявлен.



Источник: BBC

Джамиля Суджадинова