Джонни Депп может сыграть главную роль в адаптации «Мастера и Маргариты»
Джонни Депп возглавит продюсерскую команду первой в истории англоязычной адаптации культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и может исполнить в ней главную роль.
Проект реализуется при участии собственной кинокомпании Деппа IN.2 Film, а также продюсеров Светланы Дали и Грейс Лох.
Они совместно с Деппом, Стивеном Дойтерсом и Стивеном Малитом будут курировать производство фильма.
На данный момент режиссёр проекта ещё не объявлен.
Источник: BBC
Джамиля Суджадинова
97