Арестован водитель Porsche, совершивший автохулиганство на Ясамале - ВИДЕО

В Ясамальском районе сотрудники дорожной полиции задержали водителя автомобиля марки «Porsche» с государственным номером 90-OK-400 Абаса Амирова, который грубо нарушал правила дорожного движения, проявлял автохулиганство и создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения.

В отношении водителя был составлен протокол в соответствии с соответствующими статьями Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики и направлен в суд, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Управления дорожной полиции города Баку.

Решением суда водитель А.Амиров лишён права управления транспортным средством на 1 год и арестован в административном порядке на 20 суток.