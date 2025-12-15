Женщина, умершая от «давления», была задушена невесткой

Появилась информация, что женщина, смерть которой в Билясуваре ранее объясняли высоким давлением, была убита.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в селе Исметли района.

Согласно первоначальной информации, жительница села Алмаз Джафарова, 1953 года рождения, скончалась около месяца назад. Тогда сообщалось, что она умерла из-за проблем с кровяным давлением. Однако вчера появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых обнаружилось, что она была задушена невесткой.

По данному факту прокуратура Билясуварского района начала расследование.