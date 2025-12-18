Агентство пищевой безопасности об отравлении жвачкой школьников в Баку - ФОТО

Агентство пищевой безопасности Азербайджана прокомментировало утверждения об отравлении восьми учеников в полной средней школе №14 города Баку.

В ответ на запрос 1news.az в ведомстве сообщили, что Агентство провело расследование в связи с вероятностью отравления учащихся в школе №14 Насиминского района столицы.

В сообщении отмечается, что в ходе расследования выяснилось следующее: хотя сообщалось, что после употребления жевательной резинки марки Dirol с арбузно-дынным вкусом, приобретенной в магазине, у школьников наблюдались рвота, тошнота и боли в животе, медицинское учреждение не подтвердило диагноз «отравление».

«Сообщаем, что сотрудники агентства провели внеплановую проверку в магазине, расположенном на данной территории, и в столовой школы №14. В ходе осмотра в торговой витрине и на складе магазина не было обнаружено жевательной резинки с истекшим сроком годности или хранящейся с нарушением правил. Были взяты образцы жевательной резинки Dirol и направлены на лабораторные исследования. Согласно результатам испытаний, несоответствий в данной продукции не выявлено», - заявили в ведомстве.

В заключение было отмечено, что в ходе проверки школьной столовой было установлено соблюдение правил хранения и сроков годности предлагаемых пищевых продуктов.