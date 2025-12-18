«У нас работают только мужчины с короткими стрижками»: Ответ «Qoç ət» на жалобу о волосе в донере

В бакинском ресторане «Qoç ət» в донере якобы обнаружили 20-сантиметровый волос.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, с таким утверждением в социальных сетях выступил специалист по рекламе Азер Назаров. Он рассказал, что столкнулся с этим на прошлой неделе, когда посетил ресторан вместе с семьей:

«В минувшую пятницу мы с семьей пошли в ресторан «Qoç ət» рядом со станцией метро «Нариманов». Честно говоря, я часто слышал хвалебные отзывы об их мясе и решил на этот раз прервать диету, заказав один из видов донера. К сожалению, внутри блюда оказался волос длиной около 20 см, поэтому я перестал есть и попросил счет. Мы оплатили все предыдущие заказы, кроме донеров, и покинули заведение. Честно говоря, я ожидал, что такой солидный бренд, как "Qoç ət", который позиционирует себя на высоком уровне и даже в месяц Рамазан работает только от ифтара до сахура, немедленно снимет этот донер с продажи. Но я ошибся. Уходя, мы увидели, что команде ресторана этот негативный случай безразличен. Повар как ни в чем не бывало продолжал работать с тем же мясом на вертеле. Это означает, что следующим клиентам продолжат подавать то же самое мясо, даже если им и не попадется такой длинный волос».

В связи с данным вопросом редакция Qafqazinfo связались с рестораном. В ответ в «Qoç ət» заявили, что подобное исключено:

«По данной информации проводится серьезное расследование. Можем лишь сказать, что все сотрудники, работающие у нас мастерами по донеру, а также официанты - это мужчины с короткими стрижками. По этой причине попадание в еду 20-сантиметрового волоса невозможно».