Бакинская декларация опубликована в качестве официального документа ООН

Декларация, принятая на международной конференции «Объединение усилий и укрепление сотрудничества в решении вопроса о пропавших без вести лицах», состоявшейся в Баку 9–11 октября 2025 года, опубликована и распространена в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности.

Как сообщает Trend, постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев направил по данному вопросу письмо Генеральному секретарю ООН.

В обращении он попросил распространить приложение, содержащее письмо и декларацию, в рамках пунктов 31, 69, 71 и 84 повестки дня Генеральной Ассамблеи, а также в качестве документа Совета Безопасности ООН.