Шахбаз Шариф подтвердил солидарность Пакистана с Азербайджаном

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подтвердил непоколебимую солидарность Пакистана с Азербайджаном.

Об этом пакистанский лидер написал в публикации в своем аккаунте в соцсети X по итогам телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Поговорил с моим дорогим братом, Президентом Ильхамом Алиевым, чтобы обменяться теплыми поздравлениями по случаю праздника Ид-аль-Фитр и наилучшими пожеланиями народу Азербайджана.

Благодарен за его столь же теплые поздравления с праздником и добрые пожелания народу Пакистана.

Я вновь выразил решительное осуждение нападений на Азербайджан и подтвердил непоколебимую солидарность Пакистана с нашими азербайджанскими братьями и сестрами.

Мы согласились с настоятельной необходимостью деэскалации и разрешения напряженности посредством диалога и дипломатии, подтвердив нашу общую приверженность дальнейшему укреплению братских связей между Пакистаном и Азербайджаном», - говорится в публикации.