Вучич: Соглашение с Азербайджаном по газовой электростанции ожидается в течение месяца

Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на подписание соглашения с Азербайджаном о строительстве газовой электростанции в течение месяца, отметив ключевую роль Баку в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Об этом сербский лидер заявил, отвечая на вопрос балканского бюро Report после заседания Совета национальной безопасности, посвященного энергетической ситуации.

По его словам, в этом случае роль Азербайджана в энергобезопасности Европы еще более возрастет.

"Конечно, между Сербией и Азербайджаном существуют дружественные отношения на высоком уровне, и мы находимся на пороге подписания крупного соглашения по газовой электростанции, имеющего огромное значение для нашей страны. Надеемся, что это произойдет очень скоро - в течение месяца", - заявил он.

Президент подчеркнул, что в Сербии высоко оценивают роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в вопросах энергетики. "Его вклад рассматривается как стабилизирующий и крайне важный", - подчеркнул он.

Вучич также отметил, что реализация проекта откроет новый этап в двустороннем сотрудничестве.