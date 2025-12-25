Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова - ВИДЕО

В возрасте 83 лет не стало народной артистки РФ, актрисы театра и кино Веры Алентовой.

О смерти актрисы 1news.az сообщает со ссылкой на ТАСС.

Отметим, что В.Алентовой стало плохо прямо во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким – с траурного мероприятия 83-летнюю актрису вынесли на носилках и доставили в карету скорой помощи.

Напомним, что всемирную известность В.Алентова получила благодаря исполнению главной роли в фильме «Москва слезам не верит» режиссёра Владимира Меньшова, который был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» (1981).