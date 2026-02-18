 Станет ли «Ныюкасл» «крепким орешком» для агдамцев? | 1news.az | Новости
Футбол

Станет ли «Ныюкасл» «крепким орешком» для агдамцев?

First News Media12:23 - Сегодня
Наступил долгожданный день. День, которого мы ждали долго, весьма и весьма долго.

Впервые азербайджанский клуб стартует в стадии плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА. Одна эта фраза уже говорит о том, что вне зависимости от результата, этот сезон можно считать успешным. Однако, он может быть еще успешнее, если агдамский «Карабах» преодолеет стадию 1/16 финала, сумев обыграть своего соперника, коим является английский «Ньюкасл». Термин «Клуб из Туманного альбиона» звучит весьма громко. В английской Премьер-лиге практически нет слабых коллективов. Этот момент также отметил на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

«В английской Премьер-лиге нет особой разницы между первой и 15- командой. В Англии местная премьер-лига считается более популярной, чем Лига чемпионов. Возможно, какой-то период дела у кого-то идут плохо, но потом все исправляется. Мы не должны об этом думать».

Дела у «Ньюкасла» в национальном чемпионате идут, прямо говоря, не так хорошо. Команда идет на десятом месте. Правда, плотность в этом чемпионате большая. Одна победа, либо осечка, могут как поднять коллектив, так и сбросить вниз на несколько строчек. Тем и интересен футбол. Правда, последние два матча «сороки», как еще называют «Ньюкасл», выиграли. Одна из этих встреч была кубковой, там была одержана гостевая волевая победа над «Астон Виллой». Четырьмя днями ранее в чемпионате страны был повержен «Тоттенхэм», при чем, «Ньюкасл» снова выиграл в гостях. Дела у «Тоттенхэма» идут еще хуже, чем у «сорок», при этом, команда вошла в Лиге Чемпионов в первую восьмерку. Это вновь доказывает тот факт, что в Англии любой коллектив готов играть на высоком уровне в еврокубках вне зависимости от положения дел в своей лиге.

Говоря о предстоящем сопернике «Карабаха», стоит отметить, что он очень силен в плане физики. Главный тренер Эдди Хау часто выбирает схему игры с четырьмя защитниками, тремя полузащитниками и тремя нападающими. В Лиге Чемпионов пару раз наблюдалась экспериментальная версия. Например, 3-4-3, была даже схема 4-1-2-3. Неизменным остается количество игроков в атаке, что уже говорит о многом. Да, и выбор у наставника весьма богатый. Вольтемаде, Эланга, Гордон, Барнс, хорошая средняя и защитная линия. Одним словом, коллектив, который весьма сложно встречать в прессинге в третьей зоне на половине поля соперника. На предматчевой пресс-конференции Эдди Хау отметил сильные стороны агдамцев. В этом еврокубковом сезоне подопечные Гурбана Гурбанова встретятся уже с третьей английской командой. Ранее была домашняя ничья с «Челси», а также выездное поражение от «Ливерпуля» в матче последнего тура основного этапа.

ЭДДИ ХАУ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «НЬЮКАСЛ»

«Мы серьезно проанализировали «Карабах». Он показывает хорошую игру, в его составе есть техничные футболисты. Будет интересная игра. Встреча с «Челси» была сложной для обеих команд. Мы получили определенную информацию по поводу уровня «Карабаха».

У «Ньюкасла» есть своя богатая история. Правда, в Лиге Чемпионов команда особой радости не испытывала. Были и громкие матчи, такие как победа над «Барселоной» в 1997 году. Тогда в составе представителей Англии играли такие грозные форварды, как Алан Ширер и Фаустино Асприлья.

Был и сезон 2002-2003, в ходе которого команда прошла первый групповой этап, но заняла третье место во втором этапе, не сумев выйти в плей-офф. Два года назад команда попала в группу смерти, где до последнего тура сохраняла шансы на выход в плей-офф, но, в итоге не сумела опередить, дортмундскую «Боруссию», ПСЖ и «Милан». Запомнилась тогда громкая домашняя победа над ПСЖ 4:1. Теперь же, первый в истории выход в плей-офф и шанс проявить там себя, который вряд ли хочет кто-то упускать из коллектива Эдди Хау. О многом говорит и трансферная стоимость игроков «Ньюкасла», которая во много раз выше азербайджанской команды.

ТАХИР ГЕЗАЛЬ

ПРЕЗИДЕНТ ФК «КАРАБАХ»

«Прежде всего, мы должны осознавать, до какого уровня дошли. В Европе выступают около 850 клубов в высших лигах. У значительной части из них бюджеты во много раз превышают наш. Даже у клубов вторых дивизионов ведущих футбольных стран Европы бюджеты выше нашего. По сути, мы находимся в числе 25 лучших среди примерно 2000-2500 клубов. Это действительно чудо. Мы дошли до этого этапа с бюджетом, который, возможно, в десять раз меньше, чем у соперников. Это должно вызывать у всех нас огромную гордость и уверенность в себе».

Станет ли этот фактор дополнительной мотивацией для агдамцев? А, почему бы, и нет? Бояться тут нечего. «Карабах» и так все уже доказал. Доказал, что не боится соперников, несмотря на их громкие названия и трансферные многозначные цифры.

КАМИЛО ДЮРАН

ИГРОК ФК «КАРАБАХ»

«Понимаем, что нас ждет исторический и сложный матч. Играем при родных трибунах. Сложный соперник. Сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков и добиться хорошего результата. Я счастлив играть в «Карабахе» и пройти с ним этот путь. Это самый успешный этап моей карьеры».

Хочется верить, что этот успешный этап «Карабаха» получит свое продолжение. Для этого необходимо добиться хорошего результата дома, а потом постараться выстоять в сложном ответном гостевом поединке. Не забудется и жест уважения со стороны «Ньюкасла», оповестившего своих болельщиков о том, что по приезду в Азербайджан важно относиться с уважением к местному населению и культуре. Осталось насладиться игрой, которая, как хотелось бы, надолго оставит в нашей памяти светлые моменты радости в главном клубном турнире Старого света.

Эмин Ахмедов

