Стало известно, в каком случае Неймар будет вызван на чемпионат мира 2026

По информации источников в бразильской Федерации футбола, на который ссылается UOL, главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти готов вызвать Неймар в национальную команду только при условии его отличной физической формы.

Сообщается, что специалист намерен ориентироваться прежде всего на текущие кондиции игрока и его готовность на высоком уровне проводить матчи. При этом источники утверждают, что у Анчелотти нет особой симпатии к футболисту, поэтому решение о вызове будет зависеть исключительно от спортивных факторов.

Напомним, грядущим летом сборная Бразилии примет участие в чемпионате мира. Недавно Неймар впервые в 2026 году сыграл за «Сантос» после травмы и отдал ассист.

Источник: Чемпионат