«Эдем», «Последнее завтра» и не только: Названы худшие фильмы 2025 года - ВИДЕО

Кинокритики одного из самых авторитетных и влиятельных международных изданий, посвящённых индустрии развлечений, - Variety назвали худшие фильмы 2025 года.

В редакции Variety уверены: разговор о худших фильмах года не менее важен, чем подведение итогов с приставкой «лучшие». В 2025 году ведущие кинокритики издания - Оуэн Глейберман и Питер Дебрюг - посмотрели и проанализировали десятки картин, среди которых оказалось немало откровенно неудачных работ. Однако, как подчёркивают в Variety, выделить из них самые слабые - не проявление злорадства, а осмысленное критическое упражнение.

По мнению критиков издания, каждый по-настоящему плохой фильм служит наглядным примером того, какие творческие решения и художественные просчёты приводят к провалу. Именно поэтому Variety считает важным фиксировать не только достижения года, но и его самые громкие кинематографические ошибки- как урок для индустрии и ориентир для зрителя.

Худшими фильмами уходящего года, по версии кинокритиков Variety, стали следующие картины:

«ЭДЕМ» (режиссер Рон Ховард)

Сюжет: 1929 год. Один из Галапагосских островов становится пристанищем для горстки людей, которые больше не хотят жить в цивилизации. Но тонкий баланс нарушается, когда к коммуне присоединяется скандальная Баронесса. Ее интриги и жажда власти превращают райскую обитель в остров страданий и заговоров. Градус напряжения накаляется до предела и приводит к череде жутких убийств, тайна которых до сих пор не раскрыта.

«ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ 2» (режиссер Эмма Тамми)

Сюжет: Прошёл год с момента страшных событий в пиццерии Freddy Fazbear`s, и слухи о произошедшем уже превратились в местную легенду. Легенда стала настолько популярной, что в честь событий в городе планируется провести фестиваль. Бывший охранник пиццерии Майк и офицер полиции Ванесса скрывают от Эбби, 11-летней сестры Майка, правду о судьбе её друзей-аниматроников. Однако когда девочка сбегает, чтобы снова встретиться с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси, она вызывает цепь пугающих событий.

«ЗАВЕЩАНИЕ АННЫ ЛИ» (режиссер Мона Фаствольд)

Сюжет: В 1774 году, спасаясь от гонений, Анна Ли вместе с единоверцами перебирается из Англии в штат Нью-Йорк и создаёт Объединённое сообщество верующих во Второе Пришествие Христа - религиозное объединение, в котором продвигаются равенство полов, коллективная собственность и богослужение.

«ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВТРА» (режиссер Трей Эдвард Шульц)

Сюжет: Во время мирового тура певец The Weeknd тяжело переживает разрыв с возлюбленной и из-за стресса начинает испытывать проблемы с голосом. Врач рекомендует музыканту взять перерыв и отдохнуть, но его менеджер Ли настаивает на продолжении выступлений. В итоге уже в начале следующего концерта артист теряет возможность петь и уходит со сцены. За кулисами он сталкивается с незнакомкой, которую видел на концерте, и, поддавшись порыву, убегает вместе с ней, не догадываясь к каким последствиям приведёт эта встреча.

«АНЕМОНА» (режиссер Ронан Дэй-Льюис)

Сюжет: Рэй, в прошлом солдат британской армии, сражавшийся против ИРА, давно живёт отшельником в небольшом доме в лесах. Однажды к нему приезжает его набожный брат Джем, с которым они не виделись 20 лет. Вместе они вспоминают прошлое и старые травмы, но Джем приехал к брату не просто так.

«ЖИЗНЬ ЧАКА» (режиссер Майк Флэнаган)

Сюжет: В жизни Чака происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира? Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной.

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАТ» (режиссеры Энтони Руссо, Джо Руссо)

Сюжет: В начале 1990-х человечество пережило восстание и войну с роботами. Победу удалось одержать только благодаря революционному изобретению доктора Итана Скейта, позволяющему с помощью специального шлема - нейрокастера - на большом расстоянии управлять механизированными человекоподобными дронами. Теперь технология служит мирным целям - люди предпочитают целыми днями просиживать в нейрокастерах, а не жить реальной жизнью.

«ВОЙНА МИРОВ» (режиссер Рич Ли)

Сюжет: Уильям Рэдфорд работает аналитиком в Министерстве внутренней безопасности. Благодаря своей должности, у него есть неограниченный доступ к устройствам жителей США. Он удалённо выявляет хакеров и опасных террористов. В то же время Рэдфорд следит за жизнями Дэвида и Фейт, его детей, за которых он беспокоится после смерти жены. Но однажды Уильям с ужасом видит, что на планету начинают падать метеориты. Работающая в НАСА подруга, доктор Сандра Салас, сообщает ему, что происходит инопланетное вторжение. Вскоре становится понятно, что пришельцы охотятся за базами данных землян. Теперь аналитику предстоит спасти информацию и дать отпор инопланетянам.

«АКТЕР» (режиссер Дьюк Джонсон)

Сюжет: 1950-е годы, штат Огайо. Нью-йоркский актёр Пол Коул оказывается избит, теряет память и застревает в загадочном городке. Теперь он пытается вернуться домой и вернуть то, что утратил.

«ПРИСУТСТВИЕ» (режиссер Стивен Содерберг)

Сюжет: Семья из четырёх человек переезжает в дом, где обитает призрак. Члены семейства поглощены своими заботами, а привидение безучастно за ними наблюдает, пока дочь-студентка не начинает ощущать его присутствие.

