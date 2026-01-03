США не понесли потерь в ходе военной операции на территории Венесуэлы

Американская сторона не понесла потерь среди личного состава в ходе военной операции на территории Венесуэлы.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на официального представителя США.

По словам источника, при проведении миссии, в которой участвовало элитное подразделение спецназа Delta Force, погибших или раненых среди военнослужащих США нет. При этом представитель американских властей отказался комментировать данные о возможных жертвах с венесуэльской стороны.

Подразделение спецназа Армии США Delta Force выполняет секретные поручения и занимается борьбой с терроризмом. Спецназовцы этого формирования в 2019 году провели операцию, в результате которой был ликвидирован главарь террористов «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади.

Источник: ТАСС