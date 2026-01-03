Эрдоган заявил, что в 2025 году экспорт Турции превысил $273 млрд

В 2025 году экспорт Турции достиг 273,4 миллиарда долларов США, рост в годовом выражении составил 4,5%.

Такую информацию привел в соцсети Х турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы реализовали самый высокий экспорт в истории нашей страны", - написал он.

Только в декабре, по словам Эрдогана, объем экспорта в стоимостном выражении составил $26,4 млрд, что является самым высоким месячным показателем Турции.

По объему экспорта Стамбул занял первое место ($57,8 млрд), далее следуют Коджаэли ($35,1 млрд), Измир ($23,6 млрд), Бурса ($20 млрд) и Текирдаг ($13,2 млрд).

Источник: Report