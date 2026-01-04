 Столица Экваториальной Гвинеи перенесена с острова на материк | 1news.az | Новости
Столица Экваториальной Гвинеи перенесена с острова на материк

First News Media14:10 - Сегодня
Столица Экваториальной Гвинеи перенесена с острова на материк в целях повышения безопасности республики и улучшения логистики.

Соответствующий указ подписал президент африканской страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого, объявив город Сьюдад-де-ла-Пас новой столицей республики и лишив этого статуса город Малабо.

"Малабо, в силу своего островного положения, остается уязвимым для угроз извне, в то время как новая столица в самом сердце материка станет крепостью суверенитета и двигателем прогресса для каждого гражданина Экваториальной Гвинеи", - приводит выдержки из указа издание Guinea Ecuatorial Press.

Строительство Сьюдад-де-ла-Пас было начато в 2012 году как будущей столицы страны. Город расположен на реке Веле в самом центре материковой части Экваториальной Гвинеи в 160 км к востоку от побережья Атлантического океана. Он окружен густыми тропическими лесами. Сьюдад-де-ла-Пас находится в 25 км от границы с Габоном и в 60 км от границы с Камеруном.

Малабо, где проживают 350 тыс. человек, сохранит за собой статус главного коммерческого и финансового центра страны.

Большинство министерств и государственных учреждений уже переехало из Малабо в новую столицу. Посольства зарубежных стран и штаб-квартиры крупнейших компаний и банков пока не планируют переезд в Сьюдад-де-ла-Пас.

Экваториальная Гвинея занимает в Африке 44-ю позицию по размеру территории (28 тыс. кв. км).

Источник: ТАСС

