Леонардо Ди Каприо не смог прибыть на гала-концерт из-за операции США в Венесуэле

Американский актер Леонардо Ди Каприо не смог посетить гала-концерт кинофестиваля в Палм-Спрингс из-за сбоев в авиасообщении и ограничений на полеты из-за операции США в Венесуэле.

Об этом сообщил журнал Variety.

"Леонардо Ди Каприо не смог лично присоединиться к нам <...> из-за неожиданных сбоев в авиасообщении и ограничении воздушного пространства", - заявил представитель фестиваля.

По информации журнала, актер должен был присутствовать на церемонии вручения награды за актерскую игру в фильме "Битва за битвой" (One Battle After Another, 2025). Однако Ди Каприо не смог вовремя покинуть остров Сен-Бартелеми, находящийся в Карибском море.

Источник: ТАСС