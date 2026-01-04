Родригес официально стала и.о. президента Венесуэлы
Конституционная палата Верховного трибунала правосудия Венесуэлы (TSJ) назначила вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности президента.
Об этом сообщил латиноамериканский телеканал Telesur.
Мера отвечает на исключительную ситуацию, вызванную иностранной военной агрессией, — назначение Родригес обеспечивает институциональную стабильность и подтверждает суверенитет Венесуэлы перед лицом попыток внешней дестабилизации, говорится в материале.
Источник: РБК
