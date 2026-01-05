Во Франции назвали операцию США по захвату Мадуро противоречащей международному праву

Правительство Франции считает, что операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро противоречит международному праву.

Об этом заявила официальный представитель кабмина республики Мод Брежон в эфире радиостанции RMC.

«Разумеется, это противоречит международному праву. Мы никогда не утверждали обратного», - сказала она.

В то же время она выразила мнение, что и сам «Мадуро несет ответственность за произошедшее».

Брежон считает, что «теперь необходимо дать Венесуэле возможность строить будущее после Мадуро». «Этот переход должен быть мирным и демократическим», - полагает представитель правительства Франции.

Источник: ТАСС