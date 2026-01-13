Расходы на оборону в Армении выросли по сравнению с 2018 годом на $1,1 млрд - министр

Оборонные расходы в Армении выросли с 245 млрд драмов ($643 296) в 2018 году, до 664 млрд драмов ($1,741 млрд) – в 2025 году, заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.

Министр счел важным сравнивать 2025-й год с «дореволюционным 2018 годом» на фоне критики о том, что на сферу оборонs выделяются малые средства.

«Эти цифры говорят сами за себя. 2025-й можно считать сверхэффективным годом и с точки зрения расходов, и с точки зрения других аспектов», - считает Папикян.

Источник: News.am