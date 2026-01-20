Посольство США выразило соболезнования Азербайджану в связи с Днем памяти 20 Января - ФОТО

Посольство Соединенных Штатов Америки в Азербайджане выступило с заявлением по случаю Дня памяти 20 Января.

В обращении отмечается, что американская сторона вместе с народом Азербайджана с уважением чтит память мужественных азербайджанцев, погибших 20 января 1990 года в результате советских репрессий. В посольстве подчеркнули, что эти люди пожертвовали своими жизнями, защищая свою страну.

Также были выражены глубокие соболезнования семьям погибших, которые в этот скорбный день вспоминают своих близких.