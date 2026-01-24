 Гюнай Агамалы избрана председателем Партии «Ана Вэтэн» | 1news.az | Новости
Гюнай Агамалы избрана председателем Партии «Ана Вэтэн»

First News Media15:57 - Сегодня
Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Гюнай Агамалы избрана новым председателем Партии «Ана Вэтэн».

Как сообщил сайту Qafqazinfo прежний председатель партии Фазаил Агамалы, сегодня состоялся очередной съезд партии.

«Сегодня прошёл съезд Партии “Ана Вэтэн”. В нём приняли участие представители большинства партийных организаций — из Сумгайыта, Абшерона и других районов. Съезд завершился в соответствии с требованиями законодательства. По его итогам новым председателем партии была избрана депутат Милли Меджлиса Гюнай Агамалы», — отметил он.

Комментируя возможные заявления Эльчина Агамалы о несогласии с итогами съезда, Фазаил Агамалы подчеркнул, что тот не является членом партии.

«Он может не принять результаты, однако Эльчин Агамалы вообще не состоит в Партии “Ана Вэтэн” — за незаконные действия он был исключён из её рядов. Поэтому мы не придаём серьёзного значения его заявлениям», — добавил он.

