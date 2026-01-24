Ушел из жизни Ильхам Гулиев - человек с фотографии, ставшей одним из символов трагедии Ходжалы

Скончался житель Ходжалы Ильхам Гулиев - герой одного из самых пронзительных кадров Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, о смерти Гулиева сообщили его родственники в социальных сетях.

Ильхам Гулиев запомнился всему миру по знаменитой фотографии, сделанной после событий ночи с 25 на 26 февраля 1992 года. Фотография, на которой застыли крик отчаяния, боль утраты и человеческое бессилие перед жестокостью, навсегда вошла в коллективную память как символ трагедии Ходжалы и страданий ее мирных жителей.

На кадре Ильхам Гулиев плачет, прижимая к себе полуторагодовалого мальчика по имени Самир, своего родственника. В последующие годы он не раз рассказывал в интервью, что до последнего пытался спасти ребенка и вывезти его живым из оккупированного армянами города. Однако Самир получил огнестрельное ранение и скончался по дороге - на руках у Ильхама Гулиева.

Ильхам Гулиев родился в 26 августа 1965 года в Ходжалы, ему был 61 год.

В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные формирования с помощью 366-го мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в Ходжалы примерно 2 500 человек попытались выбраться из города в надежде добраться до Агдама и найти там убежище. Но армяне жестоко расправились с мирным населением, расстреливая и убивая безоружных людей, в том числе детей, стариков и женщин.

В Ходжалинском геноциде были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, 475 ходжалинцев стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.