Пользователь TikTok арестован за оскорбления чиновников

Пользователь социальной сети TikTok был арестован за публикацию оскорбительных комментариев в адрес депутатов, глав исполнительной власти и других должностных лиц.

Как сообщает Qaynarinfo, правоохранителями задержан уроженец Гёйчайского района Т.С. (1988 г.р.).

В его отношении был составлен протокол по статье 388-1.1.1 (допущение размещение в информационном ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети информации, распространение которой запрещено законом Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации") Кодекса об административных проступках.

Дело было рассмотрено в суде. В ходе разбирательства выяснилось, что обвиняемый под учетной записью TeymurSalahov023 в TikTok публиковал нецензурные выражения в адрес депутатов, глав исполнительной власти и других государственных служащих.

По решению суда гражданин приговорен к 10 суткам административного ареста.