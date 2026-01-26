Обещал «свободу» за 44 тысячи манатов: В Баку вынесен приговор бывшему адвокату

Арестован Ибрагим Гусейнов, состоявший в Коллегии адвокатов в 2022-2025 годах.

Как стало известно «Qafqazinfo», 38-летний бывший адвокат привлечен к ответственности по статье 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса. Решением Бинагадинского районного суда он приговорен к 2 годам лишения свободы.

Следствием установлено, что в 2024 году Ибрагим Гусейнов получил 44 тысячи манатов от членов семьи арестованного гражданина в обмен на его освобождение. Однако И. Гусейнов не выполнил обещание и не смог добиться освобождения лица по фамилии Ф. Шахбазов, задержанного по обвинению в незаконном обороте наркотиков. После этого родственники заключенного обратились в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, и было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия Гусейнов вернул 18 тысяч манатов, но большую часть суммы так и не выплатил.

Отметим, что И. Гусейнов работал в адвокатском бюро «Гювен» (Güvən). В пресс-службе Коллегии адвокатов сайту сообщили, что решением Президиума от 25.11.2025 года данное лицо было исключено из членов Коллегии.