 Жительница Баку заявила, что ей угрожает бывший возлюбленный - сын генерал-майора Новрузали Оруджева – ВИДЕО
Жительница Баку заявила, что ей угрожает бывший возлюбленный - сын генерал-майора Новрузали Оруджева – ВИДЕО

First News Media17:11 - Сегодня
Жительница Баку заявила, что ей угрожает бывший возлюбленный - сын генерал-майора Новрузали Оруджева – ВИДЕО

Визажист Нармин Худавердиева сделала заявление в Instagram Stories о том, что ей угрожает бывший возлюбленный - Рустам Оруджев, сын бывшего заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майора Новрузали Оруджева.

Девушка рассказывает, что состояла с Р.Оруджевым в отношениях, он сделал ей предложение, но они в итоге расстались, после чего она стала подвергаться преследованиям и угрозам с его стороны.

«Я не намерена больше молчать» - отмечает Н.Худавердиева, заявляя, что Р.Оруджев всячески пытается разрушить ее новые отношения, с которыми не может смириться и всячески очерняет ее.

Нармин Худавердиева заявляет, что бывший возлюбленный ломился в дверь ее квартиры, повредил ее автомобиль – по словам девушки, если она ранее не подавала заявления в полицию, то теперь сделала это.

Oxu.az сообщает, что по её заявлению проводится расследование.

Напомним, что несколько лет тому назад Рустам Оруджев был осужден по обвинению в хулиганском нападении на водителя автобуса.

В 2018 году Р.Оруджев был приговорен к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев с лишением права управлять транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев.

Его подельники Кянан Велиев и Парвиз Аббасов были приговорены к лишению свободы на 1 год 6 месяцев каждый.

Рустам Оруджев, управляя автомобилем марки BMW (госномер 10-OG-300), грубо нарушил правила дорожного движения и создал аварийную ситуацию.

«Водитель маршрутного автобуса Сянан Самедов резонно указал ему на недопустимость подобного поведения на дороге. Рустам Оруджев в ответ напал на водителя и прилюдно избил его.

Следственный отдел Управления полиции Бинагадинского района возбудил в отношении Рустама Оруджева уголовное дело по статье 221.2.1 («Хулиганство, совершенное группой лиц») Уголовного кодекса Азербайджана», - заявили тогда в Прокуратуре АР.

Отметим, что в 2014 году Рустам Оруджев уже был приговорен к 4 годам лишения свободы за то, что насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП. Но в 2016 году он был условно-досрочно освобожден.

