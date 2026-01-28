Колониальная политика под международным давлением: Аббас Аббасов о роли БИГ - ИНТЕРВЬЮ

Сегодняшний собеседник 1news.az исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов.

В интервью 1news.az А.Аббасов рассказал о ключевых направлениях деятельности организации на международной арене, борьбе с колониальной и неоколониальной политикой, взаимодействии с институтами ООН, а также о защите прав коренных народов и этнических меньшинств. В ходе беседы он подвёл итоги работы, проделанной со времени создания БИГ, обозначил достигнутые результаты и поделился планами по расширению международной правозащитной повестки.

- Сегодня Азербайджан поднимает вопросы политики расизма отдельных стран в отношении этнических меньшинств. Недавно в Баку прошла международная конференция, посвященная репрессивной политике индийского правительства в отношении сикхов. Каковы основные итоги этой конференции и какие дальнейшие шаги планируется предпринять по итогам обсуждений?

- Благодарю вас за проявленный интерес к деятельности Бакинской инициативной группы. Прежде чем перейти к рассказу о важном направлении нашей деятельности, связанном с этническими меньшинствами, хотел бы отметить, что Бакинская инициативная группа была создана в 2023 году (всего два года тому назад), подробно останавливаться на этом не буду - у вас имеется достоверная и обширная информация как о процессе создания БИГ, так и о первых проектах и мероприятиях, уже на начальном этапе. БИГ, как в географическом контексте, так и в контексте приоритетных направлений деятельности, продемонстрировала достаточно высокие результаты. География нашей работы и количество направлений, по которым мы оказываем поддержку народам, так или иначе пострадавшим от колониальной и неоколониальной политики, на сегодняшний день расширились и достигли 13.

На сегодняшний день мы поддерживаем тесное сотрудничество более чем с 20 территориями и независимыми государствами. При этом в контексте расширения сферы нашей деятельности произошли существенные качественные изменения.

Вместе с тем я бы не стал называть это изменением курса. В соответствии с уставом наша организация изначально поощряет международное сотрудничество в строгих рамках международного права. Бакинская инициативная группа с момента своего создания получила широкую известность именно как платформа борьбы с колониализмом и неоколониализмом. Наряду с этим одним из ключевых и приоритетных направлений нашей деятельности остаётся защита прав коренных народов и этнических национальных меньшинств, что органично дополняет нашу работу и в других сферах.

В этом контексте мы неоднократно встречались с сикхами на различных международных платформах, прежде всего в рамках мероприятий ООН. В ходе этих встреч были получены не только важные сведения, но и конкретные предложения о сотрудничестве в соответствии с нормами международного права и с использованием международных механизмов.

Кроме того, от наших партнёров прозвучали запросы на поддержку и содействие в доведении до мировой общественности информации о нарушениях прав и отношении к этническим меньшинствам в Индии.

За последний год мы провели всестороннее и тщательное исследование положения этнических меньшинств в Индии. В ходе этой работы мы зафиксировали многочисленные случаи нарушений их прав и стали свидетелями системных проблем в отношении этих сообществ. Начиная с конца 2025 года мы приступили к активному сотрудничеству с представителями сикхской общины. В настоящее время наша деятельность продолжается: мы ведём дополнительные исследования, а также переговоры с представителями других этнических и национальных меньшинств, проживающих в Индии.

К сожалению, спектр проблем, с которыми сталкиваются этнические меньшинства в Индии, чрезвычайно широк и включает в себя множество факторов, требующих отдельного и детального рассмотрения.

Миллионы представителей этих общин в разные годы были вынуждены переехать в Канаду, Соединённые Штаты и Великобританию. Эти сообщества продолжают бороться за сохранение своей идентичности, за право на самоопределение, а также против нарушений прав не только своей общины, но и других этнических меньшинств.

В этом направлении в 2026 году мы впервые открыто заявили перед мировой общественностью о своей деятельности. В январе была проведена первая международная конференция. В течение года мы планируем организовать ещё ряд международных мероприятий, посвящённых нарушениям прав человека в Индии, особенно в отношении этнических меньшинств.

Помимо этого, будут реализованы новые проекты, подготовлены и опубликованы аналитические отчёты, а также, как планируется, издана книга, посвящённая деятельности Бакинской инициативной группы - как в контексте работы с заморскими территориями и международными организациями, так и в качестве независимой международной неправительственной организации и аналитического центра, поддерживающего защиту прав этнических меньшинств.

- В рамках своей деятельности Бакинская инициативная группа активно сотрудничает с международными организациями и институтами гражданского общества. Какую роль, на ваш взгляд, они могут сыграть в процессе устранения колониализма и неоколониализма?

- В первую очередь важно подчеркнуть, что ключевую роль в борьбе с колониальной и неоколониальной политикой должны играть международные организации. Прежде всего речь идёт об ООН и Движении неприсоединения.

Именно эти международные структуры, на мой взгляд, должны в первую очередь оперативно реагировать на существующие проблемы и вести системную, предметную работу по их решению.

Не менее важную роль в этом процессе играют представители гражданского общества - неправительственные организации, а также участники национальных движений за независимость, которые ведут свою деятельность как в колониях, так и в бывших колониях. Речь идёт, в частности, об африканских странах, которые ещё несколько лет назад находились в колониальной зависимости, формально обрели независимость, но, к сожалению, по-прежнему сталкиваются с проявлениями неоколониальной политики.

Роль каждой из этих структур имеет принципиальное значение. В этом контексте Бакинская инициативная группа зарекомендовала себя не только в Азербайджане, но и на международной арене как активный и последовательный сторонник движений за независимость и поддерживающим звеном их деятельности в рамках международного права. Мы поддерживаем исключительно те движения и политические силы, которые действуют в строгом соответствии с нормами и стандартами международного права.

Кроме того, мы выстроили тесное и системное сотрудничество с Организацией Объединённых Наций, Движением неприсоединения в контексте борьбы с колониальной и неоколониальной политикой. Убеждён, что и другие структуры должны более активно реагировать на проблемы, связанные с колониализмом. Речь идёт как о государственных институтах, так и аналитических центрах, профильных неправительственных организациях, а также структурах, вовлечённых в защиту прав человека, прав этнических меньшинств и коренных народов.

- Азербайджан решительно поддерживает борьбу стран и народов против колониализма, поднимая эту проблему на различных международных платформах. Какие достижения в этом направлении вы считаете наиболее успешными?

- В первую очередь, благодарю за интересный вопрос. Безусловно, наших достижений немало, и каждое из них заслуживает отдельного упоминания. Однако в глобальном масштабе главным успехом стало то, что нам удалось вновь вывести проблему колониализма на международную арену. Мы донесли тяжёлые последствия колониальной политики до международных организаций и сумели привлечь к этой теме внимание мирового сообщества. Благодаря деятельности БИГ вопрос колониализма вновь зазвучал в международных СМИ. Это способствовало росту внимания к народам, продолжающим страдать от колониализма и неоколониализма. В результате ряд колониальных государств были вынуждены начать считаться с этими народами и пойти на определённые уступки.

Если подробно опишем, в октябре 2024 года нами был подготовлен альтернативный отчет для Комитета по правам человека Организации Объединенных Наций. Кроме того, в ходе 142-й сессии Комитета по правам человека в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах мы выступили с заявлениями и провели международную конференцию с участием представителей различных заморских территорий. В результате проведеноой работы отчёт БИГ был отмечен в работе Комитета. Я убеждён, что комитет тщательно изучил представленный нами отчет. В конце 2024-го года Комитет по правам человека ООН потребовал от правительства Франции представить отчет о ситуации в Новой Каледонии и Французской Полинезии. Это стало важным достижением.

Хотел бы подчеркнуть ещё одно важное достижение. В апреле 2025 года мы провели международную конференцию в Нью-Йоркской штаб-квартире ООН, в рамках сессии Постоянного Форума по вопросам лиц африканского происхождения при ООН (Permanent Forum on People of African Descent). В рамках этого сотрудничества с Форумом мы выступили с заявлениеми в зале Генеральной Ассамблеи ООН, а также представили отчёт для сессии посвященный Международному десятилетию лиц африканского происхождения 2015-2024 Постоянного Форума по вопросам лиц африканского происхождения. Этот отчёт был включён в отчёт Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, посвященный теме «Признание, справедливое отношение и содействие развитию лиц африканского происхождения» в рамках Международного десятилетия лиц африканского происхождения 2015-2024. Следует отметить, что подобные отчёты Генерального секретаря ООН публикуются раз в десять лет, и включение нашего материала в доклад генсека Антониу Гутерриша стало очередным значимым успехом нашей деятельности на международной платформе. Кроме того, мы на постоянной основе выступаем с заявлениями на площадках ООН, а также в конференциях движений и политических партий за независимость и деколонизацию заморских территорий, также регулярно выступаем на сессиях Совета ООН по правам человека. На сессиях Совета мы уже почти два года подряд выступаем с заявлениями, поднимая соответствующие вопросы.

- Какие новые инициативы рассматриваются для дальнейшего информирования мировой общественности о последствиях колониализма и неоколониализма?

- Считаю, что в этом направлении была проделана значительная работа. Одной из ключевых уязвимостей заморских территорий и организаций, действующих в пределах бывших и нынешних колоний традиционно оставалась слабая коммуникация с международным сообществом.

Эти структуры зачастую не имели возможности эффективно и корректно донести существующие проблемы до мировой общественности. Используемые ими инструменты — социальные сети и отдельные веб-ресурсы — не обеспечивали должного уровня охвата и влияния, которого они сами ожидали и который был необходим для привлечения международного внимания.

Мы, как международная неправительственная организация, выстроили тесное сотрудничество с международными институтами, а также с местными и зарубежными средствами массовой информации. В результате нам удалось добиться того, чтобы многие международные организации, институты и международные НПО включили вопросы борьбы с колониальной и неоколониальной политикой в свою повестку дня.

Параллельно мы последовательно и системно взаимодействовали со средствами массовой информации, предоставляя мировому сообществу достоверную и проверенную информацию о реальной ситуации на этих территориях — в том числе о нарушениях прав этнических меньшинств и коренных народов.

На первоначальном этапе интерес со стороны иностранных средств массовой информации был ограниченным. Однако уже спустя 2 месяца после реализации первых проектов и проведения международных конференций внимание к деятельности нашей организации заметно возросло. Одновременно усилился и интерес к самим территориям, о которых ранее знали немногие.

В международной медиаповестке начали звучать вопросы: кто такие канаки, где находится Новая Каледония, какова их история и идентичность, почему колониальная держава по-прежнему удерживает эти территории под колониальным гнетом, каким образом выстраивается наша работа с этническими меньшинствами и коренными народами.

Повышение осведомлённости мирового сообщества о проблемах колониальной и неоколониальной политики изначально являлось одной из наших ключевых задач, и в этом направлении была проделана системная и целенаправленная работа.

Мы, безусловно, намерены продолжать эту работу, поскольку считаем её одним из наиболее эффективных инструментов для донесения правды о нарушениях прав человека в указанных регионах. В то же время можно констатировать, что сегодня мировое сообщество уже в значительной степени осведомлено о ситуации в заморских территориях Франции.

Широкую известность получили и колониальные практики в ряде африканских стран — таких как Конго, Руанда и Бурунди — и политика Бельгии в этих регионах.

На нынешнем этапе мы сосредоточены на информировании мировой общественности о нарушениях прав человека, в частности о положении этнических меньшинств в Индии, выводя эти вопросы в международную повестку дня.

Мы намерены и далее сотрудничать со всеми средствами массовой информации, которые заинтересованы в получении объективной и достоверной информации и готовы честно доносить её до мирового сообщества. Это остаётся одним из приоритетных направлений нашей деятельности.

Мы будем последовательно информировать международную общественность и доводить правду о нарушениях прав человека и реальной ситуации на этих территориях.

- Спасибо за интервью!

