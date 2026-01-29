 На пересечении Тбилисского проспекта с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева будет реорганизовано дорожное движение – ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Экономика

На пересечении Тбилисского проспекта с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева будет реорганизовано дорожное движение – ВИДЕО

First News Media15:58 - Сегодня
На пересечении Тбилисского проспекта с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева будет реорганизовано дорожное движение – ВИДЕО

В рамках «Государственной программы на 2025–2030 годы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях» реализуется очередной проект.

В программе предусмотрено проведение работ на нескольких участках Тбилисского и Московского проспектов, которые считаются северными въездами в столицу и имеют стратегическое значение, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AYNA.

В настоящее время проекты уже реализуются на территории, известной как «Шамахинка», а также на пересечении Тбилисского проспекта с улицей Абдулвахаба Саламзаде.

Отмечается, что на следующем этапе на ещё одном проблемном участке Тбилисского проспекта с помощью «цифрового двойника» были проведены анализы и предложены решения. На пересечении проспекта с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева существующая организация движения вызывает ряд недостатков, которые в часы пик приводят к серьёзным заторам. В частности, выполняемые здесь манёвры левого поворота замедляют движение транспорта, следующего сзади, нарушают ритм потока и повышают риск дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, безопасность и комфорт пешеходного движения на данном участке в полной мере не обеспечены.

С целью комплексного решения этих проблем на данном участке будут реализованы изменения в дорожной инфраструктуре. В частности, для транспортных средств, совершающих левый поворот, будут организованы специальные изолированные от общего потока «карманные» полосы. Благодаря такому подходу автомобили, выполняющие манёвр поворота, будут выведены из основного потока, а транспорт, движущийся прямо, сможет продолжать движение беспрепятственно и с большей скоростью.

Кроме того, с учётом высокой интенсивности движения и неравномерности транспортных потоков на пересечении Тбилисского проспекта и улицы Гасана Алиева здесь будет отменён нерегулируемый приоритетный порядок проезда. Вместо этого на перекрёстке установят новые светофоры, чтобы свести к минимуму конфликтные точки и обеспечить поочерёдность движения. Это позволит не только увеличить пропускную способность перекрёстка, но и максимально повысить уровень безопасности.

Параллельно для удобства и доступности пешеходов будут организованы регулируемые пешеходные переходы и обновлены тротуары.

«Реализация этих комплексных мер позволит устранить хаотичность на данном дорожном узле, повысит уровень безопасности дорожного движения и будет способствовать улучшению качества городской мобильности», - отмечают в AYNA.

Поделиться:
182

Актуально

Экономика

Азербайджан приступил к формированию единого энергокоридора с Турцией и Европой ...

Экономика

Анатомия Bank Avrasiya: дефицит ликвидности, зависимость от государственной ...

Общество

В Масаллы родились тройняшки - ФОТО

Экономика

Mazda в кризисе: как японский гигант превратился в аутсайдера

Экономика

На пересечении Тбилисского проспекта с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева будет реорганизовано дорожное движение – ВИДЕО

Азербайджан приступил к формированию единого энергокоридора с Турцией и Европой - ФОТО

Золото продолжает бить рекорды

Сирия и Азербайджан обсуждают расширение энергетического сотрудничества

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

В Азербайджане утвержден запрет на электронные сигареты

Mazda в кризисе: как японский гигант превратился в аутсайдера

SOCAR подписало соглашение с швейцарской компанией SICPA SA

Азербайджанские банки освобождены от налога по зарубежным операциям с Visa

Последние новости

На трассе Баку–Губа легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Сегодня, 16:26

Посольство США поздравило «Карабах» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов – ФОТО

Сегодня, 16:18

На пересечении Тбилисского проспекта с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева будет реорганизовано дорожное движение – ВИДЕО

Сегодня, 15:58

Иранский сухогруз с экипажем на борту терпит бедствие у берегов Махачкалы

Сегодня, 15:43

Пашинян: Мы предпримем все законные меры для смещения Гарегина II с должности

Сегодня, 15:32

Суд оставил под стражей фактического владельца порта «Говсан»

Сегодня, 15:27

Пашинян вновь заявил о необходимости закрыть тему «Карабахского движения»

Сегодня, 15:20

В Масаллы родились тройняшки - ФОТО

Сегодня, 15:17

Кино на неделю: Спортивная комедия про пинг⁠-⁠понг с Тимоти Шаламе и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:12

Здание Губернаторской канцелярии в Гяндже: архитектурное и историческое наследие XIX века - ФОТО

Сегодня, 15:02

В Шамкире 32-летний стоматолог обручился с 13-летней девочкой

Сегодня, 14:50

Россия и Украина провели первый обмен телами погибших военных в 2026 году

Сегодня, 14:37

Очередная группа переселенцев прибыла в село Мамедбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:30

Пашинян: Армения и Азербайджан могут поставлять свои излишки электричества в третьи страны

Сегодня, 14:25

Азербайджан приступил к формированию единого энергокоридора с Турцией и Европой - ФОТО

Сегодня, 14:20

Видео гонок в соцсетях привело к задержанию лихачей - ВИДЕО

Сегодня, 14:17

Луис Энрике: Для ПСЖ лучше сыграть с Карабахом

Сегодня, 14:05

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман

Сегодня, 14:03

Пашинян рассказал, с какими странами Армения обсуждает строительство новой АЭС

Сегодня, 14:00

«Деньги и продукты каждой семье»: мошенники используют «Рамазан» для обмана

Сегодня, 13:50
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право наСегодня, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48