На пересечении Тбилисского проспекта с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева будет реорганизовано дорожное движение – ВИДЕО

В рамках «Государственной программы на 2025–2030 годы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях» реализуется очередной проект.

В программе предусмотрено проведение работ на нескольких участках Тбилисского и Московского проспектов, которые считаются северными въездами в столицу и имеют стратегическое значение, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AYNA.

В настоящее время проекты уже реализуются на территории, известной как «Шамахинка», а также на пересечении Тбилисского проспекта с улицей Абдулвахаба Саламзаде.

Отмечается, что на следующем этапе на ещё одном проблемном участке Тбилисского проспекта с помощью «цифрового двойника» были проведены анализы и предложены решения. На пересечении проспекта с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева существующая организация движения вызывает ряд недостатков, которые в часы пик приводят к серьёзным заторам. В частности, выполняемые здесь манёвры левого поворота замедляют движение транспорта, следующего сзади, нарушают ритм потока и повышают риск дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, безопасность и комфорт пешеходного движения на данном участке в полной мере не обеспечены.

С целью комплексного решения этих проблем на данном участке будут реализованы изменения в дорожной инфраструктуре. В частности, для транспортных средств, совершающих левый поворот, будут организованы специальные изолированные от общего потока «карманные» полосы. Благодаря такому подходу автомобили, выполняющие манёвр поворота, будут выведены из основного потока, а транспорт, движущийся прямо, сможет продолжать движение беспрепятственно и с большей скоростью.

Кроме того, с учётом высокой интенсивности движения и неравномерности транспортных потоков на пересечении Тбилисского проспекта и улицы Гасана Алиева здесь будет отменён нерегулируемый приоритетный порядок проезда. Вместо этого на перекрёстке установят новые светофоры, чтобы свести к минимуму конфликтные точки и обеспечить поочерёдность движения. Это позволит не только увеличить пропускную способность перекрёстка, но и максимально повысить уровень безопасности.

Параллельно для удобства и доступности пешеходов будут организованы регулируемые пешеходные переходы и обновлены тротуары.

«Реализация этих комплексных мер позволит устранить хаотичность на данном дорожном узле, повысит уровень безопасности дорожного движения и будет способствовать улучшению качества городской мобильности», - отмечают в AYNA.