Что известно о загадочно исчезнувшем с судна на море враче Турале Султанове?

33-летний врач Турал Султанов, пропавший с судна 27 сентября, до сих пор не найден.

Как передает 1news.az со ссылкой на Bizim.Media, двоюродная сестра Турала, Аганиса Султанова, сообщила, что они теперь просто ждут, когда найдут его тело.

«Он был профессиональным пловцом, мог плавать в море даже в самую плохую погоду, при сильных волнах. Но от судна до суши было расстояние 160 км. Самая середина моря! Мы консультировались со специалистами, и он не смог бы проплыть такое расстояние в холодных, волнистых водах. Даже для профессионального пловца это невозможно. Если бы он был жив, за такое время уже появилась бы какая-то весть.

Турал в тот день никуда с судна не уходил. Значит, он утонул... Мы сообщаем об этом с большой болью и сожалением. Сейчас наше единственное желание — чтобы его тело было найдено и передано нам. В настоящее время соответствующие органы ведут расследование о том, как произошло это происшествие, и занимаются поиском его тела. Записи с камер, его звонки и прочее, когда он находился на судне, всё находится в прокуратуре. Информация будет обнародована после завершения расследования».

Следует отметить, что, будучи профессиональным спортсменом, Турал Султанов также работал врачом в «Leyla Medical Center». В последний раз, находясь на судне, он связывался с клиникой. После исчезновения врача были начаты спасательные операции, поиски проводились с помощью 5 судов и вертолета. Об этом постоянно информировали семью, в частности, отца Турала, Гусейнагу Султанова.

Инцидент произошел 27 сентября. Турал Султанов работал врачом на судне «Caspian Protektor», принадлежащем компании «BUE CASPIAN LTD». Обстоятельства его исчезновения до сих пор остаются загадкой.

