 Кино на неделю: Джейсон Стэйтем в экшен-триллере «Убежище» и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Кино на неделю: Джейсон Стэйтем в экшен-триллере «Убежище» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:55 - Сегодня
Кино на неделю: Джейсон Стэйтем в экшен-триллере «Убежище» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«УБЕЖИЩЕ»

Жанр - боевик, триллер (Великобритания, США)

Режиссер - Рик Роман Во

В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Харриет Уолтер, Билл Найи, Дэниэл Мейс, Наоми Аки

Рейтинги: Kinopoisk - 6,1/10, IMDb - 6,5/10, Tomatometer - 62%

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: После спасения девочки во время шторма жизнь одинокого островитянина рушится. Ребенок оказывается мишенью, а прошлое, от которого затворник бежал многие годы, наконец настигает его. Теперь им двоим предстоит бегство сквозь стихию и угрозы, где каждый шаг - выбор между борьбой и попыткой вновь исчезнуть.

«STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE»

Жанр - концерт, музыка (США, Корея Южная)

Режиссер - Пол Дагдейл, Фара Халид

В главных ролях: Stray Kids, Пан Чхан, Ли Ноу, Чханбин, Хёнджин, Хан

Рейтинги: IMDb – 8,6/10, Popcornmeter - 99% (5/5)

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Выступление кей-поп-группы Stray Kids на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе, концертные записи мирового тура «dominATE» и закулисные материалы.

«HÜDDAM 6: CİNNET»

Жанр – ужасы (Турция)

Режиссер – Утку Уджар

В главных ролях: Эсер Агчалы, Зишан Озлем Акчалы, Огузхан Озден

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: После перенесённой травмы Орхана отстраняют от преподавательской деятельности, и он начинает жить под присмотром своей жены Элиф и шурина Огуза. Перестав принимать назначенные препараты, Орхан теряет способность отличать реальность от воображения. В итоге он понимает, что существа, с которыми он ведёт борьбу, находятся не снаружи, а внутри его сознания. И единственный путь к спасению для него - столкнуться с грехом, о котором он давно забыл.

«РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

Жанр - мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный (США, Австралия)

Режиссеры - Рикард Куссо, Рио Хэррингтон

В главных ролях: Ник Офферман, Нина Ояма, Миранда Отто, Реми Хай, Джордин Спаркс, Эми Седарис, Назим Хуссэйн, Марк Коулз Смит

Рейтинги: IMDb – 6,5/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Нелюдимый мистер Рыба чаще всего пребывает в дурном настроении, за что его прозвали Рыбкой-Унывакой. Когда его дом, развалившись, падает на домик морского конька Пипы, та убеждает его отправиться на поиски Мерцашки - мифической рыбки, исполняющей желания. По пути оказывается, что другие морские обитатели тоже хотят найти чудо-рыбку и исполнить свои мечты. Но Мерцашка может исполнить только одно желание за много лет.

Поделиться:
261

Актуально

От редакции

Как превратить победу в мир. Формула Ильхама Алиева и Премия Заида как ее ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман и дождь

Футбол

Посольство США о визах для обладателей билетов на матчи ЧМ по футболу

Политика

Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободы

Lifestyle

H&M откроет свой первый магазин в Азербайджане

Новые фотокадры продолжения «Дьявол носит Prada» появились в Cети - ФОТО

Кино на неделю: Джейсон Стэйтем в экшен-триллере «Убежище» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня исполняется 108 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева - ВИДЕО

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

В Турции задержаны Хасан Джан Кая и Reynmen

Имя Аллы Пугачевой и не только найдено в скандальных файлах Джеффри Эпштейна - ФОТО

Пи Дидди косвенно признался в убийстве Тупака Шакура

Наиля Аскерзаде вновь в Баку - ФОТО

Последние новости

В Агджабеди 7-летний мальчик получил 19 ножевых ранений, находится в реанимации - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:40

H&M откроет свой первый магазин в Азербайджане

Сегодня, 15:15

Новые фотокадры продолжения «Дьявол носит Prada» появились в Cети - ФОТО

Сегодня, 15:07

Ален Симонян: Армения не пытается делать что-то против России

Сегодня, 15:03

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман и дождь

Сегодня, 15:00

Лавров прокомментировал возможное членство Армении в ЕС

Сегодня, 14:57

Уиткофф: прогресс по переговорам России и Украины ожидается в ближайшие недели

Сегодня, 14:55

Симонян: У Армении остаются вопросы по ОДКБ, на которые она не получила ответ

Сегодня, 14:53

Выявлена незаконная деятельность предприятия по производству колбасы - ФОТО

Сегодня, 14:50

В Армении заинтересованы в связях с Россией и не считают нужным выходить из ЕАЭС – спикер парламента

Сегодня, 14:48

Эрдоган: дипломатический процесс между США и Ираном не прерван

Сегодня, 14:45

Россия, Украина и США договорились об обмене 314 военнопленных

Сегодня, 14:40

Посольство США о визах для обладателей билетов на матчи ЧМ по футболу

Сегодня, 14:30

Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободы

Сегодня, 14:13

Крах поиска «слабого звена»

Сегодня, 14:00

Кино на неделю: Джейсон Стэйтем в экшен-триллере «Убежище» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

В Баку проходит региональный юридический форум «LEGIS», организованный компанией PASHA Holding - ФОТО

Сегодня, 13:47

Обсуждено включение 41 нового памятника в список историко-культурных ценностей - ФОТО

Сегодня, 13:43

Бако Саакян приговорен к 20 годам лишения свободы

Сегодня, 13:37

Байрамов: Азербайджан не признает независимость Тайваня

Сегодня, 13:35
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48