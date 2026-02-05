Кино на неделю: Джейсон Стэйтем в экшен-триллере «Убежище» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«УБЕЖИЩЕ»

Жанр - боевик, триллер (Великобритания, США)

Режиссер - Рик Роман Во

В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Харриет Уолтер, Билл Найи, Дэниэл Мейс, Наоми Аки

Рейтинги: Kinopoisk - 6,1/10, IMDb - 6,5/10, Tomatometer - 62%

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: После спасения девочки во время шторма жизнь одинокого островитянина рушится. Ребенок оказывается мишенью, а прошлое, от которого затворник бежал многие годы, наконец настигает его. Теперь им двоим предстоит бегство сквозь стихию и угрозы, где каждый шаг - выбор между борьбой и попыткой вновь исчезнуть.

«STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE»

Жанр - концерт, музыка (США, Корея Южная)

Режиссер - Пол Дагдейл, Фара Халид

В главных ролях: Stray Kids, Пан Чхан, Ли Ноу, Чханбин, Хёнджин, Хан

Рейтинги: IMDb – 8,6/10, Popcornmeter - 99% (5/5)

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Выступление кей-поп-группы Stray Kids на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе, концертные записи мирового тура «dominATE» и закулисные материалы.

«HÜDDAM 6: CİNNET»

Жанр – ужасы (Турция)

Режиссер – Утку Уджар

В главных ролях: Эсер Агчалы, Зишан Озлем Акчалы, Огузхан Озден

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: После перенесённой травмы Орхана отстраняют от преподавательской деятельности, и он начинает жить под присмотром своей жены Элиф и шурина Огуза. Перестав принимать назначенные препараты, Орхан теряет способность отличать реальность от воображения. В итоге он понимает, что существа, с которыми он ведёт борьбу, находятся не снаружи, а внутри его сознания. И единственный путь к спасению для него - столкнуться с грехом, о котором он давно забыл.

«РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

Жанр - мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный (США, Австралия)

Режиссеры - Рикард Куссо, Рио Хэррингтон

В главных ролях: Ник Офферман, Нина Ояма, Миранда Отто, Реми Хай, Джордин Спаркс, Эми Седарис, Назим Хуссэйн, Марк Коулз Смит

Рейтинги: IMDb – 6,5/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Нелюдимый мистер Рыба чаще всего пребывает в дурном настроении, за что его прозвали Рыбкой-Унывакой. Когда его дом, развалившись, падает на домик морского конька Пипы, та убеждает его отправиться на поиски Мерцашки - мифической рыбки, исполняющей желания. По пути оказывается, что другие морские обитатели тоже хотят найти чудо-рыбку и исполнить свои мечты. Но Мерцашка может исполнить только одно желание за много лет.