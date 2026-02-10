Раскрыта причина смерти звезды «Один дома» Кэтрин О’Хара
Американская актриса и комедийная звезда Кэтрин О’Хара, известная по сериалу «Шиттс Крик» и легендарной новогодней комедии «Один дома», скончалась от тромбоэмболии лёгочной артерии.
Об этом говорится в свидетельстве о смерти, опубликованном на сайте TMZ. В документе также указано, что основным заболеванием был ректальный рак - отмечается, что актриса была кремирована.
Напомним, что Кэтрин О’Хара умерла 30 января в возрасте 71 года.
