​​​​​​​Раскрыта причина смерти звезды «Один дома» Кэтрин О’Хара

Американская актриса и комедийная звезда Кэтрин О’Хара, известная по сериалу «Шиттс Крик» и легендарной новогодней комедии «Один дома», скончалась от тромбоэмболии лёгочной артерии.

Об этом говорится в свидетельстве о смерти, опубликованном на сайте TMZ. В документе также указано, что основным заболеванием был ректальный рак - отмечается, что актриса была кремирована.

Напомним, что Кэтрин О’Хара умерла 30 января в возрасте 71 года.

Читайте по теме:

Умерла актриса Кэтрин О’Хара - звезда фильма «Один дома»