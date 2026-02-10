​​​​​​​Депортированный из РФ Нурлан Сабуров отправляется на гастроли в Европу

На днях стало известно, что Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет - казахстанского стендап комика депортировали по прилету в Москву из Дубая.

Издание «Постньюс» сообщает, что произошедшее не сказалось на гастрольной деятельность артиста, который готов выступить в Риге за 25 тыс. евро (более 50 тыс. манатов) уже в феврале этого года.

Подчеркивается, что в стоимость организации концерта войдет строгий райдер комика – Н.Сабуров требует, чтобы на месте выступления было оборудование, две бутылки виски выдержкой 15-18 лет, молочные шоколадки Ritter Sport и средства для укладки волос.

Трансфер до города, где пройдет шоу, должен быть бизнес-класса и с VIP-коридором от аэропорта. Возить Н.Сабурова необходимо на Mercedes S-класса и давать по 100 долларов (170 манатов) в день на питание. Жить звезда стендапа согласен лишь в люксовом номере с king size кроватью и одной парой высоких носков Nike.

Отмечается, что предоплата за выступление составляет 50%, а оставшаяся сумма должна быть перечислена не позднее, чем за неделю до мероприятия – в случае нарушения условий артист вправе отказаться от поездки с удержанием аванса.

Напомним, что Н.Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет - российские СМИ сообщали о том, что «данное решение было принято в интересах национальной безопасности РФ», отмечая, что запрет вступил в силу 30 января, и подчеркивая, что «решение принято из-за критики СВО, нарушения миграционного и налогового законодательств».

Сам Н.Сабуров ранее заявил в Instagram Stories о том, что не намерен комментировать сложившуюся ситуацию и поблагодарил Россию, подчеркнув, что именно там получил возможности для творческого роста.

