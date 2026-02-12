 Президент наградил сотрудников налоговой службы | 1news.az | Новости
Президент наградил сотрудников налоговой службы

16:22 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении сотрудников Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

За заслуги в развитии налоговой системы награждены следующие работники Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики:

медалью «Терегги»

Алиев Назим Кязым оглу

медалью «За отличие на службе в налоговых органах» 1-й степени

Аббасов Этибар Акиф оглу

Бадалова Зохра Алириза гызы

Гёзалов Зульфи Мамед оглу

Хазиева Гульчохра Гаджигулу гызы

Гусейнова Алы Гусейнгулу оглу

Искендеров Насиб Али оглу

Мамедов Шахин Юсиф оглу

Рзаев Замин Вахид оглу

Сафарова Расмия Суджа гызы

медалью «За отличие на службе в налоговых органах» 3-й степени

Гасымлы Нурана Нуреддин гызы

Ганбаров Захид Паша оглу.

