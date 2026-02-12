Минобороны обратилось к родственникам новобранцев

В феврале встречи с молодыми солдатами будут проводиться только 15 и 22 числа.

Об этом говорится в обращении Министерства обороны Азербайджана к родственникам новобранцев.

К встречам будут допущены только близкие родственники, предъявившие документ, удостоверяющий личность: родители, супруга, дети, дедушки и бабушки, а также родные и сводные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

В целях охраны здоровья личного состава приносить на встречи еду или продукты питания категорически запрещено.