Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских сотрудников Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу.
В соответствии с Распоряжением, за отличие при исполнении служебных обязанностей и поставленных перед ними задач военнослужащие и гражданские сотрудники Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу АР награждаются:
Медалью «За Родину»
Гараев Натиг Сахиб оглу – генерал-майор
Джафаров Эльмаддин Гулу оглу – полковник
Гулиев Ислам Рамиз оглу – полковник
Медалью «За военные заслуги»
Хидаев Азиз Шахмурад оглу – полковник
Аббасов Хикмет Захид оглу – майор
Алиева Самира Ташкилат гызы – майор
Медалью «Терегги»
Садраддинов Парвиз Гасан оглу.