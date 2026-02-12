Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских сотрудников Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу.

В соответствии с Распоряжением, за отличие при исполнении служебных обязанностей и поставленных перед ними задач военнослужащие и гражданские сотрудники Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу АР награждаются:

Медалью «За Родину»

Гараев Натиг Сахиб оглу – генерал-майор

Джафаров Эльмаддин Гулу оглу – полковник

Гулиев Ислам Рамиз оглу – полковник

Медалью «За военные заслуги»

Хидаев Азиз Шахмурад оглу – полковник

Аббасов Хикмет Захид оглу – майор

Алиева Самира Ташкилат гызы – майор

Медалью «Терегги»

Садраддинов Парвиз Гасан оглу.